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Зеленский едет к Трампу ябедничать на Россию

15:57
  • суббота
  • 06 июля 2019

Президент Украины хочет остановить "Северный поток - 2"

Владимир Зеленский возлагает большие надежды на Дональда Трампа. Президент Украины верит в то, что глава Белого дома поможет разобраться с "Северным потоком - 2". В Незалежной давно начали виртуальную войну с газопроводом, который прокладывает Россия в Европу.

Единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока - 2" в интересах Украины, является президент США, заявил Зеленский в эфире украинского телевидения. "Ни Меркель, ни Макрон не будут влиять на продолжение "Северного потока", потому что на них очень сильно влияет их локальный бизнес. Они с этим ничего поделать не могут", - сказал президент и посетовал на то, что в Европе Украину никто не спрашивает.

Против строительства газопровода также выступают США, но в Старом Свете все поддерживают этот проект. Благодаря ему, Европа получит дополнительно 55 миллиардов кубометров дешёвого российского газа ежегодно.

О сроках визита Зеленского в Вашингтон пока ничего не известно, но принципиальная договорённость о нём существует. 

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