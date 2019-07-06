Неожиданное прозрение: в США сделали важное заявление о Крыме

Известный журналист побывал в республике и многое понял

Неожиданное признание сделал американский автор статьи в газете Los Angeles Times. Джефф Опдайк написал материал с призывом ездить отдыхать в Крым, который неожиданно обрёл политическое звучание и репортёру пришлось оправдываться перед своими согражданами.

Путешествия должны быть выше политики, сказал Опдайк после того, как его статья под заголовком "Крым - это неожиданная красота, сталкивающаяся с нерешенными историческими вопросами" подверглась жёсткой критике. Журналиста обвинили в написании заказного материала на деньги России, а газету назвали коррумпированным СМИ.

Опдайк пять раз был в Крыму и назвал республику и Россию в целом очень гостеприимными. Он считает, что Крым должны увидеть как можно больше людей с Запада. Журналист образно считает Крым "плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии". "Я поехал в Крым как турист, потому что хочу увидеть как можно больше всего в мире", - пояснил журналист РИА Новости и открестился от политической составляющей своих поездок в Россию.