Экипаж может погибнуть: российским космонавтам грозит опасность

Сделано важное предупреждение

Экипаж нового космического корабля "Федерация" погибнет при аварийной посадке в океане. С таким предостережением выступил глава отдела развития бизнеса пилотируемых программ РКК "Энергия" Игорь Верховский. Как пояснил специалист в интервью "Московскому комсомольцу", если после запуска с космодрома Восточный над Тихим океаном произойдет нештатная ситуация, тогда из-за отсутствия в этом районе скоростных судов Россия может потерять космонавтов.

Корабль "Федерация" разрабатывается с 2009 года, он должен заменить морально устаревающие "Союзы". Его можно будет использовать для полётов к МКС, ан Луну и Марс. На борт "Федерации" можно будет взять до шести членов экипажа и 500 килограммов груза.

Спускаемый аппарат будет из алюминиевых сплавов, он будет приземляться с помощью трёх парашютов и реактивной системы мягкой посадки на амортизированные опоры. О предполагаемой посадке "Федерации" на воду в открытых источниках информации нет.