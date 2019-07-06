Подробности дела обвиняемого в госизмене помощника полпреда президента

Кадровое решение по Воробьёву примут 8 июля

Задержанный помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе пока что остаётся на своей должности. Кадровое решение по Александру Воробьёву будет принято 8 июля на оперативном совещании, сообщил заместитель полпреда Борис Кириллов.

"То, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя. Утром 8 июля полпред Николай Цуканов проведёт оперативное совещание и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом", - сказал Кириллов в интервью ТАСС.

4 июля сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва. Суд арестовал его на два месяца и отправил в московский следственный изолятор "Лефортово". По неофициальным данным, во время обыска у чиновника нашли польский паспорт и специальную аппаратуру.

Воробьёву 39 лет, он с отличием окончил Московский психолого-социальный институт. Занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области, работал федеральным инспектором по Карелии, после чего перешёл в аппарат полпреда в Уральском федеральном округе.