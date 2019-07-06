Сияющая Меньшова пришла на выпускной к сыну

Андрей пошёл по стопам родителей

Юлия Меньшова редко делится в соцсетях фотографиями своей семьи, но в честь важного события в жизни своего сына сделала исключение. Телеведущая побывала на вручении дипломов в Школе-студии МХАТ, которую в этом году окончил Андрей.

Потомственная актриса похвасталась успехами своего сына, выбравшего семейную профессию. В 17 лет Андрей поступил в прославленное учебное заведение, где в свое время учились бабушка, дедушка и мама. Меньшов-младший успешно освоил специальность «актёрское искусство».

"Первый пошел! С дипломом, дорогие "брусникинцы"! Бесстрашия, удачи и веры в себя, ребята! Ну и здравствуй, новая, взрослая жизнь!" - подписала фотографию в Instagram Юлия Меньшова.

Юлия Меньшова – дочь режиссёра Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. В браке с артистом Игорем Гординым появились на свет Андрей и Таисия.