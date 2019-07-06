Отравившийся Алибасов объявил об отъезде из России

Продюсер устал от всего происходящего с ним

Бари Алибасов вместе с женой уезжают из России на отдых. Продюсер признался в любви к Лидии Федосеевой-Шукшиной и рассказал, что они отправляются на курорт. "Я люблю кота и Лидию Николаевну. Но сейчас Лида приболела. Мы в Черногорию едем через пару дней, подлечиться", - сообщил журналистам "Комсомольской правды" продюсер.

Создатель группы "На-На" с трудом помнит, что произошло с ним в злополучный день, когда он попал в Институт имени Склифосовского с жутким отравлением средством для очистки труб.

"Когда я очнулся в больнице, после того как хлебнул этой гадости кислой, у меня все время сидела Лида. Она все две недели держала меня за руку. Лида поздно вечером уходила, рано утром приходила", - рассказал Алибасов и признался, что, помимо супруги очень любит своего кота Чучу.

Кот и Лида - мои самые большие любови. Это те люди, ради которых я живу. Хотя кот – мерзавец.

Напомним, что 4 июня, за два дня до своего 72-летия основатель и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов выпил по ошибке жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозной коме, из-за чего у него частично отказала память.

Медиасообщество засомневалось в том, что история с отравлением Алибасова произошла на самом деле. Продюсера обвинили в том, что он придумал её для раскрутки новой концертной программы группы "На-На". Для того, чтобы развеять все слухи и домыслы, 3 июля Бари Алибасов сходил в Лечебно-реабилитационный центр Минэкомразвития и сделал гастроскопию, которая подтвердила: в желудке отравившегося продюсера есть повреждения, полученные вследствие токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ.