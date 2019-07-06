Зеленский 2.0? Капитан команды КВН может занять кресло сенатора

Сангаджи Тарбаева выдвинули на высокий пост

В России может появиться свой Зеленский: капитана команды КВН "Сборная РУДН" выдвинут в сенаторы от Калмыкии. Об этом сам Сангаджи Тарбаев рассказал в интервью РИА Новости. По его словам, временно исполняющий обязанности главы республики Бату Хасиков включил его в список кандидатов в члены Совета Федерации. Тарбаев ответил на это предложение согласием.

"Бату Сергеевич - мой хороший товарищ, с которым мы знакомы много-много лет. У меня большой круг связей в Москве, у меня есть большое желание помогать своей республике", - сказал бывший кавээнщик.

Сангаджи Тарбаев имеет небольшой политический опыт: он входит в состав Общественной палаты Москвы. Кто займёт кресло сенатора от Калмыкии, станет известно в сентябре этого года.