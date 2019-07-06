Опубликованы первые фото с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри

Церемония прошла в Виндзорском замке

В официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Сассекских опубликованы фотографии с крестин маленького Арчи. В сообщении указывается, что утром 6 июля сын герцога и герцогини был крещён в частной часовне Виндзорского замка на закрытой службе, организованной архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

"Меган Маркл и принц Гарри счастливы разделить радость этого дня с представителями общественности, которые были невероятно благосклонны с момента рождения их сына. Они благодарят вас за вашу доброту, приветствуя своего первенца и празднуя этот особый момент", - говорится в сообщении.

Арчи был крещён в копии крестильного платья, которое носили все младенцы королевской семьи в течение последних 11 лет лет. Оригинальное крестильное одеяние, выполненное из тонкого кружева с подкладкой из белого атласа, было заказано королевой Викторией в 1841 году и впервые надето её старшей дочерью. Впоследствии оно носилось в течение нескольких поколений до 2004 года, когда королева Елизавета II заказала копию платья ручной работы, чтобы сохранить хрупкий исторический наряд и продолжить традицию.

Торжественное мероприятие не смогла посетить королева Великобритании Елизавета II. Как оказалось, выбранная герцогом и герцогиней Сассекской дата ей не подошла: в этот день она со своим супругом принцем Филиппом была в Сандрингеме на Королевском конном заводе.