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Европа поддалась на русофобскую провокацию Украины

19:42
  • суббота
  • 06 июля 2019

В ОБСЕ накинулись с обвинениями на Россию

В Европе до сих уверены в том, что на Украине находятся российские войска, а граждане в Крыму живут под оккупационным режимом. Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал предложенную Украиной резолюцию с критикой в адрес России. В документе, в частности, говорится о необходимости "деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь" и "выводе российских вооруженных сил с украинской территории".

Также в этом документе Россию обвиняют в невыполнении Минских договорённостей, забыв о том, что Москва не является их субъектом, сообщает ТАСС. Член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во время прений по резолюции заявил, что её текст "насыщен заведомо неприемлемыми формулировками, в том числе антироссийского характера, которые не позволяют рассчитывать на продуктивное сотрудничество".

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