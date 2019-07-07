Наркотики или похмелье? Зеленский странно повёл себя на важном совещании

Пользователи соцсетей удивлены

В Сети активно обсуждают поведение президента Украины на совещании с работниками Закарпатской таможни. Соответствующее видео размещено на сервисе YouTube. Владимир Зеленский не выспался, находится под действием наркотиков или у него банальное похмелье, делают вывод пользователи.

Глава Незалежной ведёт себя неадекватно: то отхлебнёт воды из стакана, то почешет голову, то задёргается. Создаётся впечатление, что ему что-то мешает сидеть на стуле.

Видеозапись называется «Зеленский сыграл Добкина-младшего». Аналогичная история произошла с депутатом Рады Дмитрием Добкиным в 2016 году, когда он неожиданно для всех спрятался за колонну в зале парламента и начал вести себя неадекватно.

В преддверии парламентских выборов, избранный президент Украины Владимир Зеленский старается делать все, чтобы избавиться от гнетущего наследства предыдущей власти. Ради очередных кадровых перестановок отправился на запад страны - в Закарпатье, где и были сняты скандальные кадры.

Там президент провёл совещание с представителями государственной фискальной службы. За пять лет правления предыдущего руководства контрабандные потоки на Украине не только укрепились, но и разрослись дальше, затронув и страны Евросоюза. Конструктивного диалога не вышло. Во время разговора выяснилось, что отвечать, по сути, некому - начальников местных таможен в зале не было. Кто-то уже месяц на больничном, а кто-то в длительном отпуске за границей. Отдуваться пришлось их заместителям.

Загадка: куда же подевались начальники таможенных служб сразу нескольких областей разрешилась очень быстро, как только на горизонте замаячила перспектива увольнения по собственному желанию.

Решать определенные предвыборные задачи у президента пока получается только на словах и обещаниях. В режиме повышенной экономии сейчас находится 91% населения, таковы данные последних опросов. Принудительно урезать расходы приходится сразу по четырём статьям семейного бюджета, среди которых продукты и отпуск. Люди даже перестали оплачивать коммунальные услуги, потому что нет денег.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".