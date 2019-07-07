Украинский солдат открыл огонь по своим

Ранены несколько человек

В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам нацбатальона "Азов". Причиной стали идеологические разногласия, других подробностей не сообщается.

"Военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам, в результате два "азовца" с ранениями различной степени тяжести госпитализированы", - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Три дня назад аналогичное ЧП в украинской армии произошло на фоне злоупотребления спиртными напитками. Тогда солдат ВСУ расстрелял сослуживца, а командование воинской представило всё как обстрел со стороны ЛНР, сообщает РИА Новости.

О нестабильном психологическом состоянии бойцов украинской армии ранее сообщали ответственные чины ВСУ: солдаты часто мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились самоубийства.