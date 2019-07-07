Иран предупредил США о выходе из ядерной сделки

Тегеран идёт на обострение ситуации

Иран объявил о решении превысить норму обогащения урана. Как сообщили в МИД республики, на такой шаг власти пошли из-за невыполнения европейскими партнёрами своих обязательств по ядерной сделке. 7 июля официально истёк срок ультиматума, который Тегеран отвёл членам Евросоюза. За 60 дней они так и не смогли наладить торговлю с республикой в обход американских санкций.

Иран пытался сохранить Совместный всеобъемлющий план действий в течение последних 14 месяцев со стратегическим терпением. Но теперь сроки вышли. Иран, как и обещал, вновь сокращает объём своих обязательств по ядерной сделке. С завтрашнего дня уровень обогащения урана повысят до 5% процентов. Таким образом лимит, предусмотренный всеобъемлющим планом действий, будет превышен. Это будет ответом на односторонний выход из соглашения США, а также на бездействие европейцев, которые так и не смогли спасти сделку.

"На первом этапе мы увеличили запасы обогащённого урана и превысили отметку в 300 килограммов. А теперь повышаем и уровень его обогащения. Такой шаг отвечает интересам развития мирной ядерной энергетики. Мы преследуем абсолютно мирную цель, потому что у нашей экономики и промышленности есть потребность в электроэнергии, которую производят реакторы", - заявил советник верховного руководителя Ирана Али Акбар Велаяти.

Теперь Иран будет самостоятельно вести реконструкцию реактора в Араке, одного из важнейших ядерных объектов республики. Завод должен обеспечивать проведение научных исследований и производить радиоизотопы для промышленности и медицины. По всеобъемлющему плану действий участвовать в его перестройке должны и зарубежные партнеры. Но сроки они затягивают, сообщает "ТВ Центр".

А тут еще и США - то вводят санкции, которые мешают партнёрам сотрудничать с Тегераном, то грозят военным вторжением, то просят власти Гибралтара задержать иранский танкер. Обстановка накаляется с каждым днем. Президент исламской республики Хасан Рухани обсудил ситуацию по телефону со своим французским коллегой - Эммануэлем Макроном.

Разговор продлился больше часа. Европа кровно заинтересована в сохранении ядерной сделки, ведь Иран - один из ключевых партнеров ЕС в нефтегазовой сфере. Но механизм торговли с исламской республикой в обход американских санкций по-прежнему буксует. Макрон и Рухани договорились вместе искать пути решения проблемы. Первые результаты должны огласить 15 июля.

А Вашингтон по-прежнему продолжает расшатывать ситуацию. Поведение Ирана он предлагает обсудить на внеочередной встрече Международного агентства по атомной энергии. Она состоится 10 июля по запросу США. В Тегеране не устают повторять: они всегда готовы вернуться к ядерной сделке, если то же самое сделают все остальные участники.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".