Бензовоз взорвался на Урале: есть погибшие

Водитель машины был пьян и спровоцировал ДТП

Три человека погибли, ещё как минимум семеро пострадали в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. ЧП произошло на автодороге Карпинск - Кытлым.

Водитель грузовика, перевозивший полтонны горючего, решил взять попутчиков - группу туристов, которые принимали участие в международном горном марафоне. Шофёр разрешил молодым людям забраться на цистерну. Во время поездки бензовоз съехал с дороги, перевернулся, горючее воспламенилось, после чего произошёл мощный взрыв. В этот момент рядом проезжал легковой автомобиль, сообщает "ТВ Центр".

Пострадавших доставили в больницу. Подростка, получившего сильные ожоги, эвакуировали при помощи вертолёта. Как сообщили в региональном МВД, водитель грузовика находился в нетрезвом состоянии, кроме того никаких серьёзных травм в аварии он не получил. Также сообщается, что у бензовоза могли быть неисправны тормоза.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, его уже задержали. Прокуратура возбудила уголовное дело.