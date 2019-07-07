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Бензовоз взорвался на Урале: есть погибшие

10:55
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

Водитель машины был пьян и спровоцировал ДТП

Три человека погибли, ещё как минимум семеро пострадали в результате взрыва бензовоза в Свердловской области. ЧП произошло на автодороге Карпинск - Кытлым.

Водитель грузовика, перевозивший полтонны горючего, решил взять попутчиков - группу туристов, которые принимали участие в международном горном марафоне. Шофёр разрешил молодым людям забраться на цистерну. Во время поездки бензовоз съехал с дороги, перевернулся, горючее воспламенилось, после чего произошёл мощный взрыв. В этот момент рядом проезжал легковой автомобиль, сообщает "ТВ Центр".

Пострадавших доставили в больницу. Подростка, получившего сильные ожоги, эвакуировали при помощи вертолёта. Как сообщили в региональном МВД, водитель грузовика находился в нетрезвом состоянии, кроме того никаких серьёзных травм в аварии он не получил. Также сообщается, что у бензовоза могли быть неисправны тормоза.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, его уже задержали. Прокуратура возбудила уголовное дело.

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Взрыв бензовоза в Свердловской области
Взрыв бензовоза в Свердловской области
Взрыв бензовоза в Свердловской области
Взрыв бензовоза в Свердловской области
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