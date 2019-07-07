Армия разбирает завалы после разрушительного наводнения в Сибири

Военные работают в связке с МЧС

Пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Иркутской области остаются 11 человек, об этом сообщили в правительстве региона. Власти бросили все силы на ликвидацию последствий паводка.

В зоне бедствия работают специалисты Минобороны, с помощью тяжелой техники инженеры восстанавливают сельхозугодья. Химики производят забор грунта и воды. В полевых условиях исследуют пробы на инфекции. Всего в ликвидации паводка участвуют около тысячи военных, сообщает "ТВ Центр".

Водоснабжение в Тулуне, который практически весь был затоплен, удалось восстановить утром 7 июня, но вода, которая подает в дома, пока не пригодна для питья. За последние сутки военные раздали жителям города 170 тонн чистой воды. Её фильтруют здесь же, на специальной мобильной станции.