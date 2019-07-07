В Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ

Наблюдатели следили за разведением сторон

В Донбассе под обстрелом силовиков оказался патруль ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе мониторинговой миссии, её сотрудники проводили плановый осмотр посёлка Золотое. Он расположен в нескольких сотнях метров от линии разведения сил.

Патрульные услышали две очереди из стрелкового оружия, а затем свист пуль над их головами и звуки рикошета. Сотрудники ОБСЕ в срочном порядке покинули опасный район. Это уже второй подобный инцидент за неделю. 4 июля патруль миссии также был обстрелян с позиций украинских военных, сообщает "ТВ Центр".

Положение дел в Донбассе расходится с заявлениями киевских властей, которые ранее приветствовали процесс разведения сил в станице Луганской. Во время поездки в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский обещал восстановить мир и решить ряд других проблем региона. Однако обстрелы не прекратились до сих пор.