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Российские военные доставили две тонны продуктов сирийским беженцам

11:26
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

В составе наборов - рис, мука и консервы

Российские военные доставили новую партию гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты. Сотрудники Центра по примирению сторон привезли в регион более двух тонн продовольственных наборов. В их составе - рис, мука, сахар и мясные консервы. Помощь получили около 500 семей, сообщает "ТВ Центр".

Пригород Дамаска сильно пострадал во время боевых действий. Люди уже несколько лет не получали квалифицированную медицинскую помощь. Российские военные врачи развернули на месте полевой госпиталь, где провели осмотр местных жителей и выдали им лекарства.

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