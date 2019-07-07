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В Москве играют лучшие военные оркестры России

11:31
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

Продолжается масштабный музыкальный фестиваль

В парках и скверах Москвы вновь играют лучшие военные оркестры страны. Очередной концерт прошел в саду имени Баумана. На сцену вышли музыканты Общевойсковой академии вооруженных сил. Играли любимые мелодии прошлых лет и песни из советских фильмов. Концерт стал продолжением фестиваля "Военные оркестры в парках", сообщает "ТВ Центр".

В столице возрождают старую традицию, эту идею подали сами москвичи. В этом году к фестивальным площадкам прибавились еще две новые  - музыканты сыграют на Ходынском поле и в Филях. Всего запланировано 16 концертов, которые станут репетицией масштабного шоу - фестиваля "Спасская башня". Он пройдёт в конце августа на Красной площади и соберет военные оркестры из 12 стран мира.

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Программа "Военные оркестры в парках"
Программа "Военные оркестры в парках"
Программа "Военные оркестры в парках"
Программа "Военные оркестры в парках"
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