ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пятилетняя красавица-дочка Пугачёвой произвела фурор

12:36
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

Очаровательная кокетка Лиза Галкина с буклями покорила пользователей соцсетей. У пятилетней дочки звёздных родителей уже есть свой аккаунт в Instagram. Недавно в её ленте появился милый архивный снимок, сделанный за кулисами модного показа детской коллекции Юдашкина, в котором участвовала Лиза.

На фото с дочкой Аллы Пугачёвой и Максима Галкина работают визажисты, завивая на голове роскошные букли. Правда, некоторые подписчики Лизы выступили против того, чтобы детей сызмальства приучали ко взрослым процедурам. Большинство же нашло снимок очень милым, на котором Лиза – настоящая кокетка и красотка.

Главное сегодня
Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин
Лиза Галкина
Лиза Галкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.