Пятилетняя красавица-дочка Пугачёвой произвела фурор

Очаровательная кокетка Лиза Галкина с буклями покорила пользователей соцсетей. У пятилетней дочки звёздных родителей уже есть свой аккаунт в Instagram. Недавно в её ленте появился милый архивный снимок, сделанный за кулисами модного показа детской коллекции Юдашкина, в котором участвовала Лиза.

На фото с дочкой Аллы Пугачёвой и Максима Галкина работают визажисты, завивая на голове роскошные букли. Правда, некоторые подписчики Лизы выступили против того, чтобы детей сызмальства приучали ко взрослым процедурам. Большинство же нашло снимок очень милым, на котором Лиза – настоящая кокетка и красотка.