Роскошную Джоли распекли за непричесанную дочь

Актриса вывела детей-близнецов в свет

Анджелину Джоли заметили на публике с детьми: актриса привела близнецов Нокса и Вивьен на квест в стиле хоррор в Лос-Анджелесе. На фотографиях - как всегда роскошная Джоли, но вот её дочь почему-то не причёсана. Видимо, актрисе некогда следить за внешним видом Вивьен, сделаи вывод пользователи соцсетей.

Джоли занята сейчас на съёмках нового проекта в Мексике и ради этого даже сбежала из больницы, куда она попала после обморока. Врачи настаивали на длительной госпитализации, а близкие звезды всерьёз обеспокоены состоянием здоровья 44-летней актрисы, пишет американская пресса .

В последнее время кинозвезда выглядит болезненно истощённой и пытается скрыть худобу с помощью одежды свободного покроя. Не исключено, что проблемы со здоровьем у Джоли связаны с длительным бракоразводным процессом: после трёх лет в апреле 2019 года суд поставил точку в официальных отношениях актрисы с Брэдом Питтом.