ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вдова Кобзона сподвигла Зверева на необычное творчество

13:29
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

Стилист посвятил песню мэтру эстрады

Сергей Зверев записал песню-посвящение Иосифу Кобзону и выложил ролик в Instagram. По словам стилиста, он опубликовал его с благословения вдовы певца Нелли Кобзон.

"В связи с крайними событиями в мире и стране песня оказалась как никогда актуальной... Как бы хотелось, чтобы все были счастливы!!! Как достала несправедливость!" – написал Зверев.

В ролике - отрывок песни "Вселенная", записанной в дуэте с Иосифом Кобзоном. Архивные кадры из жизни мэтра советской эстрады напоминают о совместной работе Зверева и Кобзона в студии в 2015 году. 

Пользователи поблагодарили стилиста за трогательное видео. "Серёжа, очень классный получился клип! Жаль, что вы не успели снять совместный", - пишут в комментариях.

Главное сегодня
Стилист Сергей Зверев
Стилист Сергей Зверев
Нинель Дризина
Нинель Дризина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.