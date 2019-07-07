Вдова Кобзона сподвигла Зверева на необычное творчество

Стилист посвятил песню мэтру эстрады

Сергей Зверев записал песню-посвящение Иосифу Кобзону и выложил ролик в Instagram. По словам стилиста, он опубликовал его с благословения вдовы певца Нелли Кобзон.

"В связи с крайними событиями в мире и стране песня оказалась как никогда актуальной... Как бы хотелось, чтобы все были счастливы!!! Как достала несправедливость!" – написал Зверев.

В ролике - отрывок песни "Вселенная", записанной в дуэте с Иосифом Кобзоном. Архивные кадры из жизни мэтра советской эстрады напоминают о совместной работе Зверева и Кобзона в студии в 2015 году.

Пользователи поблагодарили стилиста за трогательное видео. "Серёжа, очень классный получился клип! Жаль, что вы не успели снять совместный", - пишут в комментариях.