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Почему Кутузовский проспект притягивает аварии

14:34
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

На трассе всё чаще происходят смертельные ДТП

Сразу два крупных ДТП на Кутузовском проспекте произошли на этой неделе. Два человека погибли, ещё пятеро пострадали. Столичная правительственная магистраль попадает в сводки происшествий заметно чаще остальных. Последствия аварий - почти всегда очень серьёзные: машины всмятку, люди получают смертельные травмы. И это при том, что сама трасса находится в идеальном состоянии: асфальт, освещение, разметка... Так что же не так с Кутузовским проспектом и можно ли это как-то исправить ситуацию? В проблеме разбиралась Татьяна Сидорова (смотрите видео).

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Авария на Кутузовском проспекте
Авария на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
Последствия ДТП на Кутузовском
Последствия ДТП на Кутузовском
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