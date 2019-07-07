Почему Кутузовский проспект притягивает аварии

На трассе всё чаще происходят смертельные ДТП

Сразу два крупных ДТП на Кутузовском проспекте произошли на этой неделе. Два человека погибли, ещё пятеро пострадали. Столичная правительственная магистраль попадает в сводки происшествий заметно чаще остальных. Последствия аварий - почти всегда очень серьёзные: машины всмятку, люди получают смертельные травмы. И это при том, что сама трасса находится в идеальном состоянии: асфальт, освещение, разметка... Так что же не так с Кутузовским проспектом и можно ли это как-то исправить ситуацию? В проблеме разбиралась Татьяна Сидорова (смотрите видео).