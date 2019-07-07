Когда "Шереметьево" победит багажный коллапс

В аэропорту продолжает ухудшаться ситуация

Министр транспорта Евгений Дитрих устроил разнос руководству аэропорта "Шереметьево". В воздушной гавани продолжаются массовые сбои с обработкой багажа: чемоданы тысяч пассажиров либо доставляют с большим опозданием, либо сумки и вовсе где-то теряются.

Помимо Минтранса в ситуацию уже вмешалась прокуратура, но пока это не очень помогает. Багажный коллапс обещали ликвидировать в 1 июля, теперь сроки переносятся на середину августа. Марина Глебова пыталась понять, что происходит в аэропорту (смотрите видео).