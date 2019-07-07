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Когда "Шереметьево" победит багажный коллапс

14:34
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

В аэропорту продолжает ухудшаться ситуация

Министр транспорта Евгений Дитрих устроил разнос руководству аэропорта "Шереметьево". В воздушной гавани продолжаются массовые сбои с обработкой багажа: чемоданы тысяч пассажиров либо доставляют с большим опозданием, либо сумки и вовсе где-то теряются.

Помимо Минтранса в ситуацию уже вмешалась прокуратура, но пока это не очень помогает. Багажный коллапс обещали ликвидировать в 1 июля, теперь сроки переносятся на середину августа. Марина Глебова пыталась понять, что происходит в аэропорту (смотрите видео).

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Пассажиры на пункте выдачи багажа в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры на пункте выдачи багажа в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры в аэропорту "Шереметьево"
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