Истерика в Европе: России припомнили признание Абхазии и Южной Осетии

Москву призвали отозвать своё решение

Европа снова давит на Россию по поводу признания в 2008 году Абхазии и Южной Осетии. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия Москвы. В документе звучит призыв отменить решение России о признании независимости двух республик, сообщает РИА Новости.

Автор резолюции - грузинский парламентарий София Кацарава. "Парламентская ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права и отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии", - говорится в документе.

6 июня Парламентская ассамблея ОБСЕ призвал Россию незамедлительно вывести свои войска с территории Украины и деоккупировать Крым. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что принятый документ насыщен заведомо неприемлемыми формулировками, в том числе антироссийского характера.

Напомним, что после событий августа 2008 года, когда Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру, Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Кремле и на Смоленской площади не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.