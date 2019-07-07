ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи призвали не злоупотреблять молочными продуктами

15:16
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

Названа норма суточного потребления

Молоко и молочные продукты перестают приносить пользу, если их употреблять в больших количествах. Максимальная норма для взрослого человека - 200 граммов, утверждают в Минздраве.

В ведомстве напомнили о том, что молочные продукты - это, прежде всего, пища для младенцев, они источник полезных веществ для развития организма.

"В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным", - рассказала заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

С годами молоко может принести вред, поэтому врачи предупреждают: пожилым людям молоко в чистом виде вообще не рекомендовано, пишет "Российская газета".

Напомним, что с 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Товары с добавлением растительных жиров теперь должны стоять на отдельных полках.

Главное сегодня
Парень и девушка пьют молочный коктейль
Парень и девушка пьют молочный коктейль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.