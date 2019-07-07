Врачи призвали не злоупотреблять молочными продуктами

Названа норма суточного потребления

Молоко и молочные продукты перестают приносить пользу, если их употреблять в больших количествах. Максимальная норма для взрослого человека - 200 граммов, утверждают в Минздраве.

В ведомстве напомнили о том, что молочные продукты - это, прежде всего, пища для младенцев, они источник полезных веществ для развития организма.

"В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным", - рассказала заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.

С годами молоко может принести вред, поэтому врачи предупреждают: пожилым людям молоко в чистом виде вообще не рекомендовано, пишет "Российская газета".

Напомним, что с 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Товары с добавлением растительных жиров теперь должны стоять на отдельных полках.