После разговоров об уходе Певцов с Дроздовой пришли в загс

Звёздная пара заинтриговала своих поклонников

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова заинтриговали своих поклонников, которые вот уже 25 лет наблюдают за семейной жизнью звёздной пары. Актёры удивили всех, опубликовав в Instagram загадочное видео из Мещанского загса Москвы.

Ролик начинается с появления Ольги в тёмных очках и шляпе, которая тайно куда-то направляется. Следующий кадр показывает уже у входа в загс. На видео Дмитрий что-то говорит, но понять это невозможно, потому что за кадром звучит «Песня Кэрролла» Владимира Высоцкого.

Напомним, что около месяца назад Дмитрий Певцов дал большое интервью Кире Прошутинской в программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр". Он откровенно признался, что никогда не боялся ухода жены. "Никто никуда не уйдёт, если ты сам не создашь такую ситуацию. Любовь - это не цветочки, не свидание при луне. Это работа над собой", - сказал Певцов.