Барановская увезла детей Аршавина из России

Семья направилась в Азию

Юлия Барановская вместе с детьми уехала из России: телеведущая решила поискать приключений в Азии. Вместе с Артёмом, Яной и Арсением она отправилась в Камбоджу. Эта страна привлекает туристов древними памятниками истории и культуры, а также уникальной природой.

«Камбоджа. Мы на месте. Приключения начинаются, будет много сторис и фото. Арсений с нами, не переживайте, просто он в поисках сколопендр», – написала телеведущая в Instagram.

"Идеальная Мама!!! При такой маме и папа не нужен!!" – пишут в комментариях.

Отец детей Барановской – футболист Андрей Аршавин. Они прожили вместе, не регистрируя отношения, девять лет, но в 2013 году расстались.