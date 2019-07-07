Новый поворот в деле пропавшего пять лет назад малайзийского "Боинга"

Озвучена ещё одна версия исчезновения самолёта

Пропавший в 2014 году малайзийский "Боинг" могли угнать. Такую версию озвучил американский эксперт по авиабезопасности Тим Термини. Злоумышленник мог пробраться на борт самолёта до посадки, спрятаться там и затем захватить воздушное судно, пишет The New York Post.

До этого высказывалась версия о том, пилот самолёта Захария Ахмад Шах убил всех пассажиров, перекрыв подачу воздуха в салон. Захария Ахмад Шах до этого занимался на авиасимуляторе и воспроизводил похожий полёт. Следователи также выяснили, что у него были серьёзные проблемы в личной жизни.

В марте 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, вылетевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Поиски велись несколько месяцев, но в январе 2015 года они были прекращены, а всех пассажиров и членов экипажа признали погибшими.