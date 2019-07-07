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Европа рискует остаться без российского газа

18:06
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

В ОБСЕ приняли документ, направленный против "Северного потока - 2"

Американцам удалось продавить в Парламентской ассамблее ОБСЕ антироссийскую резолюцию. Комитет по политическим вопросам и безопасности одобрил документ, в котором выражена особая обеспокоенность возможным использованием трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в политических целях.

Этот пункт по предложению американских конгрессменов был включён в резолюцию по вопросу энергетической безопасности в регионе. Ассамблея  ОБСЕ призывает европейские государства не использовать ресурсы в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, пишет ТАСС.

Конгрессмен Ли Зелдин полагает, что демократические институты могут стать заложниками энергопоставок. С позицией американцев не согласились представители Турции, заявившие, что государства должны иметь право свободно выбирать, присоединяться к "Турецкому потоку" или нет.

В Москве не раз говорили, что строительство газопроводов в Европу носит исключительно экономический характер. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "Северный поток - 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американскому газу.

В случае, если Европа и дальше будет проводить проамериканскую политику в отношении России, то она может оказаться заложником поставок газа из США. И тогда она рискует сама себе закрыть путь для дешёвого голубого топлива из России.

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