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Известный украинский политик рассказал о давней дружбе с Путиным

19:42
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

Знакомство произошло в начале 2000-х годов

Украинский политик Виктор Медведчук признался, что давно дружит с Владимиром Путиным. В откровенной беседе с ведущей телеканала "Россия" Наилей Аскер-заде он рассказал о том, кто стал инициатором идеи сделать Путина крёстным его дочери. Оказывается, то, что Путин стал кумом Медведчука - заслуга жены украинского политика.

«И мне очень приятно, мы гордимся - и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери», - сказал политик.

А познакомились Медведчук и Путин в начале 2000-х годов. Тогда Медведчук был вице-спикером Верховной Рады, а Путин президентом России. Сейчас Медведчук возглавляет «Оппозиционную платформу - За жизнь», благодаря ему недавно были освобождены украинские военные, попавшие в плен в Донбассе. Партия Медведчука примет участие в предстоящих 21 июля внеочередных парламентских выборах.

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