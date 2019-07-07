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Кузнецова сообщила о тяжёлом состоянии истерзанной девочки из Ингушетии

19:17
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

Врачам предстоит принять нелёгкое решение

Состояние доставленной в Москву из Ингушетии истерзанной девочки остаётся тяжёлым, позитивных прогнозов у врачей нет. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сейчас сложная ситуация и, скорее всего, придётся принимать тяжёлые решения. Тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики уже нет. Но нужно бороться дальше", - сказала омбудсмен.

Вероятно, что Кузнецова имела в виду ампутацию одной руки, о которой ранее говорил доктор Леонид Рошаль. Он предполагал, что операции удастся избежать.

Три дня назад в детскую больницу в Назрани доставили восьмилетнюю девочку с со множеством травм. На её теле были синяки, ссадины, переломы, вывихи и ожоги. Врачи приняли решение о срочной транспортировке девочки в Москву, сообщает РИА Новости.

Известно, что девочка жила вместе с тётей. 6 июня Магасский районный суд в Ингушетии арестовал её на два месяца, следователи подозревают женщину в истязаниях ребёнка. Ей грозит до десяти лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему.

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В Москву из Ингушетии срочно доставили истерзанную девочку
В Москву из Ингушетии срочно доставили истерзанную девочку
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
В Москву из Ингушетии срочно доставили истерзанную девочку
В Москву из Ингушетии срочно доставили истерзанную девочку
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