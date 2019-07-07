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Путин поздравил строителей БАМа с важной датой

18:39
  • воскресенье
  • 07 июля 2019

Исполнилось 45 лет со дня начала строительства магистрали

В России отмечают 45-летие со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали – важной транспортной артерии страны. Участников строительства, железнодорожников и жителей городов и посёлков БАМа  поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что создатели трассы смогли совершить настоящий подвиг и напомнил - сегодня перед страной стоят задачи нового уровня, сообщает "ТВ Центр".

Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны. В числе приоритетов - и масштабная модернизация БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объёмов свыше 200 миллионов тонн грузов в год.

Путин выразил уверенность в том, что нынешнее поколение железнодорожников, строителей, рабочих и инженеров справится с этими задачами, достойно продолжит дело, начатое первопроходцами БАМа.

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