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В каких регионах России самые высокие доходы населения

08:12
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Москва и Подмосковье попали в первую десятку

В рейтинге по самым высоким доходам населения лидируют северные нефтегазовые регионы. Это Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
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Как оказалось, в ЯНАО доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. По заключению экспертов, в среднем в этом регионе жители могут рассчитывать на более-менее достойный уровень материального благополучия.

Второе место у Ненецкого автономного округа, где соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,9. Авторы рейтинга отмечают, что эти два региона занимают первые места с довольно большим отрывом. Третий в рейтинге Чукотский автономный округ серьезно отстает от лидера, передает РИА Новости.

Кроме того, в топ-10 вошли Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ. Также там оказались Сахалинская область, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан. 

Что касается Москвы, то там соотношение составило 2,07. В Московской области - 2,02, в Петербурге и Татарстане - 1,93. 

А вот антилидером в рейтинге оказалась Республика Тыва. Она занимает 85-е место. Показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора составляет всего 0.88. Также скромнее многих живет население Алтая, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Еврейской автономной и Курганской области, Чувашии, Марий Эл и Крыма. На полуострове отношение доходов к фиксированному набору находится на уровне 1,17. Это в 2,6 раза хуже результата лидера.

Эксперты отметили, что первая десятка регионов-лидеров в 2,5 раза опережает последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах.

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