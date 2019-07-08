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"Катализатор рака": рождение сына приблизило смерть Жанны Фриске

08:23
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Врачи огорошили известием

Певица Жанна Фриске, которой 8 июля могло бы исполниться 45 лет, не винила сына Платона в своем смертельном заболевании. 
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В день рождения эстрадной певицы, скончавшейся в июне 2015 года от рака головного мозга, журналисты и поклонники вспоминают интересные факты из ее жизни. В частности, СМИ цитируют выдержки из книги возлюбленного певицы Дмитрия Шепелева "Жанна", где идет речь о Платоне. 

По словам Шепелева, некоторые врачи предполагали, что катализатором рака Фриске стала беременность. Однажды телеведущий спросил певицу, не злится ли она на ребенка из-за этого. "Было бы ужасно горько страдать так, как страдаем мы, если бы в нашей жизни не было Платона", - ответила артистка. 

Дмитрий Шепелев пишет, что Платон был для его гражданской жены "путеводной звездой, стимулом и главной из причин, почему важно, даже просто необходимо сопротивляться болезни". 

Напомним, Платон родился в 2013 году. Ему было два года, когда он потерял мать. Сейчас ребенка воспитывает отец. По данным СМИ, Шепелев запрещает родным Фриске видеться с мальчиком. 

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