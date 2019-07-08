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Россия разорвала авиасообщение с Грузией

08:34
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Решение о запрете было принято на фоне протестов

Авиасообщение между Россией и Грузией с 8 июля приостановлено. Ограничение было введено указом президента в интересах безопасности наших граждан. 

Ряд соответствующих распоряжений Владимир Путин отдал 21 июня после того, как в Грузии начались массовые антироссийские выступления. Пассажиры, заранее купившие билеты на 8 июля и более поздние даты на рейсы отечественных перевозчиков, смогут полностью вернуть деньги или переоформить вылет на другие направления, передает "Газета.Ru".

Министерство транспорта также примет меры, чтобы россияне, находящиеся в Грузии смогли вернуться домой через аэропорты соседних стран.

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