Кто победил на выборах в Греции

Ципрас поздравил лидера "Новой демократии" с победой на выборах

Греция подводит итоги досрочных парламентских выборов. Набрав около 40 процентов голосов, победу одержала оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса, передает "ТВ Центр".

Таким образом, правоцентристы получили на 10 процентов больше, чем правящая коалиция СИРИЗА, и теперь могут рассчитывать на большинство мест в парламенте. С победой своего соперника уже поздравил действующий премьер-министр Алексис Ципрас.

В понедельник новый глава правительства будет приведён к присяге. Как ожидается, в это же время объявят и состав кабинета министров. Напомним, решение о роспуске парламента Греции было принято после того как правящий блок потерпел поражение на выборах в Европарламент.