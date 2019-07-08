В летевший из Турции самолет с россиянами ударила молния

На борту находились 220 пассажиров

В самолет компании Red Wings, который летел из Антальи в Челябинск, попала молния. В этот момент на борту находились 220 пассажиров.

Борт попал в грозу при заходе на посадку в аэропорту Челябинска. В момент инцидента никто не пострадал. Тем не менее, самолет получил повреждения в левом боку. Очевидцы отметили, что задело краску. Судно не может летать с такими повреждениями, передает сайт 74.ru.

Рейс из Челябинска в Анталью должен был вылететь в 1:40 по местному времени (23:40 воскресенья по московскому). Однако из-за полученных повреждений, вылет отложили до полудня. Лететь должны 218 пассажиров, пишет URA.RU.

Им было предложено проехать в гостиницу и ждать. На возмущения людей, сообщивших, чту них горят путевки, представитель компании ответил, что свободных самолётов нет.