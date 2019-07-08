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Молодой муж Кудрявцевой довел дочку до слез

08:56
  • понедельник
  • 08 июля 2019

В семье телеведущей назревает конфликт

Телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала непростой характер ее 11-месячной дочери Марии. 
Кудрявцева задумалась о разводе из-за поведения молодого мужа

48-летняя Кудрявцева родила второго ребенка в августе прошлого года. Месяц назад она впервые показала лицо своей малышки в Instagram. 8 июля телеведущая выложила три видео, на которых Маша качается на качелях. 

Судя по видео, качание на качелях - одно из любимых занятий девочки. Она смеется и лопочет. Однако стоит кому-то взрослых предпринять попытку снять ее с качелей, Маша устраивает истерику. На видео отец малышки, 31-летний хоккеист Игорь Макаров, пытается спустить ребенка на землю, но та хнычет и сопротивляется. "Самый серьезный человек на этой планете - это Макарова Мария Игоревна на качелях", - написала Лера Кудрявцева.  

По мнению интернет-пользователей, девочка очень похожа на отца. "Папина копия!", "Папина доченька!", "Лерыч, ну мимика твоя!" - пишут подписчики телеведущей. 

Ранее стало известно, что Леру Кудрявцеву замучили сильные головные боли, от которой ее не спасают таблетки и массаж. 

Напомним, Кудрявцева состоит в третьем браке. От первого мужа в 1990 году она родила сына Льва. 

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