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России и Украине надо поговорить: народ решит, как дальше жить

08:55
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Киевским властям такая идея не понравилась

Граждане России и Украины смогут поговорить друг с другом во время прямого телемоста. Его организуют телеканалы "Россия-1" и украинский NewsOne. Мероприятие пройдет 12 июля, в 18:00 по московскому времени. Его длительность составит два часа.
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Однако на Украине эту идею восприняли в штыки. В частности, депутаты Верховной рады призвали созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Как написала в Facebook депутат Анна Гопко, секретарь СНБО Александр Данилюк должен провести отдельное заседание "по ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем".

Не остался в стороне и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен сделать то, что не сделал бывший президент Петр Порошенко - собрать СНБО и очистить информационное пространство от влияния Кремля. "Если этого не сделает Зеленский - сделают украинцы", - отметил Ляшко на своей странице в Facebook.

По теме проведения телемоста выступил и премьер-министр Владимир Гройсман. Он призвал NewsOne отказаться от его организации.

"Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта", - также написал Гройсман в Facebook.

Между тем первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что на проведение телемоста должны отреагировать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Также на него следует обратить внимание Службе безопасности, министерству информации, правительству и офису Зеленского, сообщает РИА Новости.

Отношения России и Украины ухудшились после государственного переворота в Киеве в 2014 году. В марте того же года в Крыму состоялся референдум. Жители высказались за возвращение в состав России. На востоке Украины  в том же году начался вооруженный конфликт. Теперь украинские власти считают полуостров оккупированной территорией. В организации конфликта на востоке они также обвиняют Москву. В свою очередь, Россия заявляет, что возвращение Крыма было волеизъявлением граждан и оно соответствовало нормам международного права. Участие в конфликте в Донбассе Москва отрицает.

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