Алкоэнергетики задумали вернуть в российские магазины

Вопрос поднимут на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии

На российских прилавках может возобновиться продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков. Нашу страну об этом просит коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В ЕАЭС полагают, что сейчас Россия создает барьер для свободной торговли и в данном вопросе не должно быть применено национальное законодательство – либо алкоэнергетики разрешены во всех странах союза, либо во всех запрещены.

В Министерстве финансов России не согласны с этим требованием. В ведомстве отметили, что власти обязаны устанавливать более строгие правила, если введение каких-либо положений несет угрозу для здоровья граждан. При этом ранее этот вопрос уже обсуждался членами союза.

"По итогам обсуждения никаких претензий в адрес РФ высказано не было, и было установлено, что этот вопрос должен решаться внутри России, а не на наднациональном уровне, - приводит "Известия" сообщение Минфина.

С начала 2018 года в России запретили производство и продажу алкогольных напитков с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции и тонизирующих веществ.