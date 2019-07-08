Кейт Миддлтон и принц Уильям странно себя вели на крестинах сына Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская держалась очень чопорно

В Виндзорском замке прошла церемония крещения сына принца Гарри и Меган Маркл. После церемонии малыша Арчи сфотографировали в окружении родственников. Кадр был размещен в официальных аккаунтах в соцсетях королевской семьи.

На фото счастливые родители Меган и Гарри держат сына на руках, их окружают бабушки малыша, дедушка принц Чарльз, а также дядя с тетей – принц Уильям и Кейт Миддлтон. Снимок вызвали волну вопросов. Большинство из них касались странного поведения принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.

Издание MailOnline попросило эксперта по языку тела Джуди Джеймс пояснить, что значат отрешенные позы герцога и герцогини Кембриджских. По словам специалиста, Миддтон выглядела "готовой бежать" в любой момент. А Уильяма принял позу "вышибалы ночного клуба".

Джеймс предположила, что герцогине неловко. "Кейт сидит очень чопорно, улыбка не естественная", - сказала эксперт, добавив, что такая поза может свидетельствовать о желании понизить собственный статус, чтобы не отодвинуть на задний план счастливую пару.

Напомним, Меган Маркл родила принцу Гарри первенца 6 мая. Малыша назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на престол.