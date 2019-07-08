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Опозоренный Порошенко сбежал от напавших на него украинцев

09:29
  • понедельник
  • 08 июля 2019

В Хмельницком произошел неприятный для экс-президента инцидент

Бывший президент Украины Петр Порошенко в ходе предвыборного тура приехал в Хмельницкий. Туда он прибыл вместе со своей командой. Однако местные жители встретили его агрессивно, что, вероятно, стало неожиданностью для политика.

Видеозапись произошедшего выложил в своем Facebook украинский предприниматель и народный депутат Верховной рады Александр Онищенко. На ней видно, как экс-глава государства идет по улицам Хмельницкого, здоровается с жителями и пожимает им руки. Но вдруг из толпы раздались крики "позор", "иди отсюда", а также другие оскорбительные фразы. После такого нападения политику и его сторонникам пришлось ретироваться с места событий.

При этом пользователи не выразили сочувствие к Порошенко. Встречу многие назвали достойной, атмосферу хорошей. Некоторые пожалели, что не произошло драки, пишет "Известия" со ссылкой на "Страна.ua".

Это далеко не первый раз, когда украинцы так нападают на Порошенко. В июне он приезжал во Львовскую область. Во время встречи с избирателями в него полетели несколько дымовых шашек. В Киеве поспешили заявить, что инцидент устроили нанятые русскоязычные  провокаторы.

В ходе президентской кампании Порошенко также пришлось быстро уходить с общественного мероприятия. В марте в Житомире он сбежал, испугавшись пришедших на мероприятие радикалов. Националисты были с плакатами и скандировали: "Позор", "Брехло", "Мародеров в тюрьму". В ответ Порошенко назвал их "негодяями" и спешно покинул митинг, бегом по лужам. Этот момент позднее стал интернет-мемом.

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