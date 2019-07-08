45-летнюю Марию Порошину разнесли за платье с огромным декольте

Актриса выбрала наряд принцессы

45-летняя актриса театра и кино Мария Порошина пришла в экстравагантном наряде на открытие всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в детском центре "Орленок".

Мария Порошина надела на мероприятие длинное серебристое платье со смелым декольте. "Мне было очень приятно, что многим понравился мой наряд!" - написала артистка в Instagram.

Этот пост собрал свыше 15 тысяч отметок "Нравится". "Принцесса", "Прекрасная фея", "Вечно молодая", "Шикарное платье. Невозможно оторвать от вас глаз", "Иногда и богини спускаются с Олимпа" - написали подписчики.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи раскритиковали Порошину за выбор наряда: "Платье не ваше", "С такой грудью нельзя такое платье. Как минимум грудь должна стоять, а не свисать!", "Неудачная модель, особенно лиф".

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. В сентябре 2018 года актриса решила расстаться с Древновым после 17 лет брака. Полгода назад актриса родила сына Андрея.