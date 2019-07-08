ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

45-летнюю Марию Порошину разнесли за платье с огромным декольте

09:31
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Актриса выбрала наряд принцессы

45-летняя актриса театра и кино Мария Порошина пришла в экстравагантном наряде на открытие всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в детском центре "Орленок".
"Опять ждем ребеночка?" Мария Порошина огорошила фанатов

Мария Порошина надела на мероприятие длинное серебристое платье со смелым декольте. "Мне было очень приятно, что многим понравился мой наряд!" - написала артистка в Instagram. 

Этот пост собрал свыше 15 тысяч отметок "Нравится". "Принцесса", "Прекрасная фея", "Вечно молодая", "Шикарное платье. Невозможно оторвать от вас глаз", "Иногда и богини спускаются с Олимпа" - написали подписчики. 

Впрочем, некоторые интернет-пользователи раскритиковали Порошину за выбор наряда: "Платье не ваше", "С такой грудью нельзя такое платье. Как минимум грудь должна стоять, а не свисать!", "Неудачная модель, особенно лиф". 

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. В сентябре 2018 года актриса решила расстаться с Древновым после 17 лет брака. Полгода назад актриса родила сына Андрея. 

Читайте также:
Новости по теме
Актриса Мария Порошина
Актриса Мария Порошина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.