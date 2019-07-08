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"Как отмороженные": Канделаки пристыдила Грузию за брань в адрес Путина

09:52
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Она осудила ругань телеведущего в эфире

Телеведущая Тина Канделаки призвала грузинские власти и руководство телеканала "Рустави 2" извиниться за брань в эфире в адрес президента России Владимира Путина.

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По ее словам, только так можно сохранить "остатки лица". "Грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы", — приводит "Газета.Ru" слова Канделаки.

Речь идет о высказывании журналиста Георгия Габунии в передаче "P.S." После эфира в адрес телеканала посыпался шквал критики - множество жителей Тбилиси потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. В телекомпании принесли официальные извинения.

С 20 июня в Грузии проходят акции протеста, сопровождающиеся антироссийскими высказываниями. Из-за данной ситуации власти России были вынуждены приостановить авиасообщение с этой страной.

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