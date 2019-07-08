Заключенные в Таджикистане съели заплесневелый хлеб и скончались

Врачам удалось спасти жизнь только двоим из 16 отравившихся

В Таджикистане 14 заключенных умерли после того, как отравились хлебом. Его им раздали во время этапирования в колонию.

Всего перевозили 120 осужденных мужчин и восемь женщин. Их этапировали из городов Худжанд и Истаравшан в Душанбе и Нурек на юге страны для дальнейшего отбывания наказания. По пути следования пришлось шесть раз останавливался по необходимости. Этого требуют нормативы.

В местечке Майхура Варзобского района, у Душанбе, один из заключенных раздал три буханки хлеба 16 заключенным. Но спустя полчаса после его употребления у них началась тошнота и головокружение. Затем случилась рвота. Когда автомашина въехала в исправительное учреждение, все 16 человек потеряли сознание, передает РИА Новости.

Врачам удалось спасти жизнь только двоим из потерпевших. В Генпрокуратуре Таджикистана отметили, что хлеб, из-за которого погибли 14 заключенных, мог быть заражен токсичным плесневым грибком. Это могло произойти из-за несоблюдения режима хранения хлеба при жаркой погоде.

Такая плесень на хлебе может вызвать серьезную интоксикацию организма. Она может привести к тошноте, рвоте и диарее.

Тела умерших уже направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По факту произошедшего Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Создана специальная следственная группа. Расследование находится под контролем генерального прокурора Юсуфа Рахмона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен