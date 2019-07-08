ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодой россиянин жестоко расправился со всей своей семьей

10:21
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Он сам сдался полиции

Чудовищный случай произошел в Башкирии. Там в селе Максютово Кугарчинского района местный житель убил всех своих родственников.
"Там было что-то такое неприятное": сосед рассказал о мистике в убийстве жены Соколова

25-летний молодой человек напал с ножом на брата, отца и мать. Это произошло на территории семейного домовладения. Он нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери. 59-летний отец сначала убежал от сына. Тем не менее, тот настиг его на территории соседнего участка и изрезал ножом. Все потерпевшие от полученных ранений скончались на месте, говорится на сайте следственного управления Следственного комитета России по Башкортостану.

Между тем сайт ProUfu.ru сообщает, что перед убийством шел в райцентр в село Мраково совершенно голым. Его в таком виде заметили прохожие. В итоге парня подобрали и отвезли домой. Там он будучи пьяным схватил нож и набросился на родных.

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, после содеянного молодой человек пытался причинить себе вред. У него диагностированы раны пальцев правой руки. Преступник сам обратился в полицию. В отношении задержанного планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: трагедия сестёр Хачатурян

 

Читайте также:
Главное сегодня
Убийство
Убийство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.