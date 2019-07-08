Молодой россиянин жестоко расправился со всей своей семьей

Он сам сдался полиции

Чудовищный случай произошел в Башкирии. Там в селе Максютово Кугарчинского района местный житель убил всех своих родственников.

25-летний молодой человек напал с ножом на брата, отца и мать. Это произошло на территории семейного домовладения. Он нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери. 59-летний отец сначала убежал от сына. Тем не менее, тот настиг его на территории соседнего участка и изрезал ножом. Все потерпевшие от полученных ранений скончались на месте, говорится на сайте следственного управления Следственного комитета России по Башкортостану.

Между тем сайт ProUfu.ru сообщает, что перед убийством шел в райцентр в село Мраково совершенно голым. Его в таком виде заметили прохожие. В итоге парня подобрали и отвезли домой. Там он будучи пьяным схватил нож и набросился на родных.

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, после содеянного молодой человек пытался причинить себе вред. У него диагностированы раны пальцев правой руки. Преступник сам обратился в полицию. В отношении задержанного планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы.

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