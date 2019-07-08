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Удар градом: в изнывающих от жары регионах погода преподнесла сюрприз

11:48
  • понедельник
  • 08 июля 2019

В ряде областей образовались сугробы

Сразу в нескольких российских регионах летний зной сменило резкое похолодание. На Тамбовскую область обрушился мощный град, сообщает "ТВ Центр".

Крупные ледяные горошины за считанные минуты покрыли землю. Кое-где даже образовались сугробы. Местные жители уже подсчитывают убытки от потери урожая.

Похожая картина - в Татарстане. Под Казанью дачные участки оказались под ударом градин, размер которых достигал сантиметра в диаметре. Все это сопровождалось грозой и сильным - до 20 метров в секунду - ветром. 

В Нижнем Новгороде осадки больше напоминали снег - рыхлый град, по словам синоптиков, необычное природное явление. Последний раз летний снегопад был там  36 лет назад.

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