США пригрозили Ирану новыми санкциями

Тегерану угрожает дальнейшая изоляция

Тегеран начал обогащать уран выше уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Этот шаг стал закономерным ответом на ужесточение санкционной политики США. В исламской республике предупредили: если европейские партнёры не будут выполнять свои обязательства в рамках соглашения, Иран будет вынужден перейти к третьему этапу отказа от СВПД.

Европа за 60 дней не смогла удовлетворить требования Ирана и защитить страну от очередных американских санкций. Экономические интересы исламской республики соблюсти не удалось, поясняет МИД. Ответ весьма лаконичен - Тегеран повышает норму обогащения урана, передает "ТВ Центр".

"Мы написали письмо на имя Федерики Могерини, в нём мы последовательно упомянули разделы СВПД, связанные с обогащение урана, которым мы больше подчиняться не намерены", - отметил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи.

В решимости Тегерана сомневаться не приходится. С 8 июля республика начинает обогащать уран выше лимита, установленного соглашением – то есть 3,67%. Объясняют, что мера вынужденная - экономика страны из-за постоянного ужесточения санкций сейчас переживает не лучшие времена. А потребность в электроэнергии, которую производят реакторы, весьма высока.

В Вашингтоне, где уже давно привыкли вести переговоры в ультимативной форме, отреагировали весьма жестко. Дональд Трамп назвал иранских чиновников плохими парнями и посоветовал Тегерану быть осторожными в своих высказываниях и действиях.

"Иран делает много плохих вещей. Соглашение Обамы по этой сделке в 2015 году - это однозначно самое глупое решение, которое только можно было представить! Вне зависимости, состоится разговор по этой теме сейчас или через несколько лет, он будет очень серьезным. У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - сказал Трамп.

Вслед президенту весьма жестко высказывается и госсекретарь США Майк Помпео. Он продолжает запугивать Иран новыми санкциями и грозит добиться полной изоляции страны, если Тегеран не пойдет на уступки.

За ситуацией с тревогой следит все мировое сообщество. В Великобритании и Германии решение Исламской республики осудили и призвали прекратить любые шаги, которые выходят за рамки договора СВПД. Позицию Ирана осуждает и Франция, однако в Париже надеются на возобновление переговоров. Президент Эммануэль Макрон обсудил обострение ситуации со своим коллегой Хасаном Рухани по телефону. Для французского лидера сохранение сделки - вопрос принципиальный. Ведь Париж - один из участников сделки. Европа всеми силами пытается оттянуть момент, когда придется признать, что ядерное соглашение с Ираном может быть расторгнуто. Сильней всего нервничают соседи Исламской республики в регионе.

"Иран нарушил свое торжественное обещание, которое давал Совету Безопасности ООН, что не будет обогащать уран выше определенного уровня. Мы все знаем, что обогащение урана производится лишь по одной причине - для создания атомных бомб. А я напомню, что страны "шестерки" собирались вводить против Ирана санкции, если обещание нарушится. Так вот, это произошло!" – заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Повышение уровня обогащения урана - не единственное, чем сейчас угрожает Иран. В стране будут самостоятельно вести реконструкцию реактора в Араке - это один из важнейших ядерных объектов республики. А мощность планируют вывести на уровень 2015-го года – то есть до заключения той самой сделки. Правда, руководство страны заявляет, что к диалогу готовы. Основное требование Тегерана - снятие санкций.

Александра Сергомасова, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".