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Появились подробности нападения на журналистов "Звезды"

12:12
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Инцидент произошел в ДНР

Новые сообщения об обстрелах поступают из Донбасса. В ЛНР за последние сутки украинские силовики пять раз нарушали режим тишины. Под минометным огнем оказались по меньшей мере четыре населенных пункта, передает "ТВ Центр".

Появилось видео обстрела российских журналистов в Донбассе
В Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ

В Первомайске удар пришелся на жилой массив, повреждено несколько домов. Обошлось без жертв - люди успели вовремя покинуть здание. Но из-за повреждения высоковольтных линий город был частично обесточен.

Стали известны и подробности нападения на журналистов телеканала "Звезда". ЧП, напомним, произошло накануне на юге ДНР. Съемочная группа готовила материал о ситуации в регионе. В самопровозглашенной республике утверждают - атака была намеренной и спланированной.

Этот случай - далеко не первый, только с конца июня журналисты трижды подвергались обстрелам со стороны украинских военных.

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