ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина попросила США продать ей оружие

11:49
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Пентагон получил запрос Киева на приобретение военной техники

Киев решил наращивать свой военный потенциал и обратился за помощью к заокеанским партнерам. Страна впервые направила запрос Вашингтону о приобретении военного оборудования через специальную программу американского Министерства обороны, передает "ТВ Центр".

Что именно украинцы планируют приобрести у США, не сообщается. За океаном позитивно восприняли шаги Киева, пообещав, что будут и дальше поддерживать стремление властей реформировать оборонный сектор. И подтвердили, что заявление уже получено и передано на рассмотрение.

Новости по теме
Украинские военные осматривают снайперскую винтовку производства США
Украинские военные осматривают снайперскую винтовку производства США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.