Украина попросила США продать ей оружие

Пентагон получил запрос Киева на приобретение военной техники

Киев решил наращивать свой военный потенциал и обратился за помощью к заокеанским партнерам. Страна впервые направила запрос Вашингтону о приобретении военного оборудования через специальную программу американского Министерства обороны, передает "ТВ Центр".

Что именно украинцы планируют приобрести у США, не сообщается. За океаном позитивно восприняли шаги Киева, пообещав, что будут и дальше поддерживать стремление властей реформировать оборонный сектор. И подтвердили, что заявление уже получено и передано на рассмотрение.