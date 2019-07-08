ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ярославле стартовал кинофестиваль "В кругу семьи"

12:01
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Покажут фильмы для семейного просмотра

В Ярославле стартовал 14-й международный кинофестиваль "В кругу семьи". Его основная цель - популяризация фильмов, несущих правильные ценности, сообщает "ТВ Центр".

Ежегодно на фестивале показывают лучшие картины для семейного и детского просмотра. Помимо этого, развернута масштабная культурная программа - конференции и спектакли.

Талантливая молодежь смогла представить свои проекты на Первом Всероссийском слёте детских общественных советов. Для участников из 75 регионов нашей страны подготовлены мастер-классы от профессионалов по производству контента, а также конкурсы и экскурсии.

Новости по теме
Кинофестиваль "В кругу семьи"
Кинофестиваль "В кругу семьи"
Кинофестиваль "В кругу семьи"
Кинофестиваль "В кругу семьи"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.