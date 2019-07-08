В Ярославле стартовал кинофестиваль "В кругу семьи"

Покажут фильмы для семейного просмотра

В Ярославле стартовал 14-й международный кинофестиваль "В кругу семьи". Его основная цель - популяризация фильмов, несущих правильные ценности, сообщает "ТВ Центр".

Ежегодно на фестивале показывают лучшие картины для семейного и детского просмотра. Помимо этого, развернута масштабная культурная программа - конференции и спектакли.

Талантливая молодежь смогла представить свои проекты на Первом Всероссийском слёте детских общественных советов. Для участников из 75 регионов нашей страны подготовлены мастер-классы от профессионалов по производству контента, а также конкурсы и экскурсии.